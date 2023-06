El fin de Sálvame y el caprichoso azar pone dos nombres propios sobre la mesa

Lejos quedan aquellos otros tiempos. Aún no había llegado el exterminio de quienes no compartían el "pensamiento único". Covid19, vacunas, Rocío Carrasco y la España de “rojos y maricones”.



Día 23 de junio. Noche de San Juan. La más corta del año. Y la tarde más intensa. En la actualidad televisiva. Este viernes finaliza el programa vespertino de Telecinco que ha estado en la parrilla durante 14 años. La fecha elegida no es un día cualquiera. Fue un 23 de junio de 2021 cuando fallecía Mila Ximénez, uno de los pilares fundamentales del programa que en las próximas 24 horas dice adiós. Ahora toca surcar otros mares.

Mila Ximénez será protagonista. Por la fecha elegida por Mediaset para poner el cerrojo a este programa de entretenimiento que alegró y llenó la vida de muchos espectadores durante años. Desplazó la soledad de muchas personas que encontraron en el plató un nuevo hogar entre el almuerzo y la cena. Después llegaba la noche y dormir. Esta misma gente que en un porcentaje elevado sintió rechazo cuando convirtieron a Rocío Carrasco en una musa de las mujeres, de las madres, de las feministas, de las maltratadas siendo "no maltratada" y la bandera de unas siglas desteñidas.

El fin de Sálvame coincide no sólo con el aniversario del fallecimiento de Mila Ximénez. La tarde más dura para la historia de Sálvame y para quienes pudieron conocer a la aguerrida y polémica colaboradora. Mila estará. Como ha estado estos dos últimos años. Este jueves 22 de junio, el día previo a la despedida del programa, es el aniversario de la boda de Belén Esteban. Fue una tarde de sábado del año 2019 cuando la tertuliana contraía matrimonio con su pareja Miguel Marcos. Un día donde la de Paracuellos del Jarama reunía a gran parte de los colaboradores. Otra época. Allí estaba Paz Padilla. Fueron otros tiempos. Aún no había llegado el exterminio de quienes no compartían el "pensamiento único". Covid19, vacunas, Rocío Carrasco y la España de “rojos y maricones”.

El 23 de junio es una fecha señalada para finalizar un ciclo. Coincidencias de la vida o el caprichoso azar. No ha sido la única coincidencia. El día 5 de mayo cuando el diario El Mundo anuncia el fin de Sálvame para sorpresa de todos, incluidos, los trabajadores de La Fábrica de la Tele, la fecha que se apunta aquel día es el 16 de junio como fecha de cancelación. Otra coincidencia. Fue un 16 de junio de 2020 cuando Mila Ximénez entra por teléfono a su programa para anunciar que padece cáncer. Otra tarde calurosa de un incipiente verano que dejó helado a un plató y un país. La mujer intocable está señalada.

Este viernes serán protagonistas quienes ya no están. Muy protagonistas. Y principalmente el equipo de trabajadores anónimos que consiguieron hacer otra forma de televisión. Son los verdaderos protagonistas.