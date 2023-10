La última voluntad de Fernández-Tapias con sus tres hijos mayores: implacable

Fueron muy crueles con su padre y ahora que ha fallecido empiezan a trascender las consecuencias. Quien conoce a Nuria González sabe perfectamente lo que pasó en el tanatorio.

Este jueves ha saltado la gran exclusiva en relación al último adiós a Fernando Fernández-Tapias. El arquitecto Joaquín Torres ha informado en Espejo Público: “Fernando no quería que sus tres hijos mayores estuviesen en su tanatorio. Fueron muy crueles con el padre”. Torres ha mantenido una estrecha relación de amistad con Fernando y su esposa Nuria González desde el principio del noviazgo. Una amistad con Fernández-Tapias que se remonta a la época de su padre con el empresario. Una amistad que viene de su padre. El arquitecto la conservó y la hizo aún más grande.

El miércoles dos de los hijos mayores de Fernando Fernández-Tapias acudieron al último adiós a su padre. Son dos de los hijos nacidos de su primer matrimonio con Chiqui de la Riva. Con su primera esposa tuvo cuatro hijos. Bosco falleció hace dos años al encontrarse su cuerpo sin vida en el fondo del mar tras un tiempo desaparecido cuando practicaba su pasión.

Los dos hijos pudieron acceder al tanatorio. Al hall central. En este espacio general no se le puede impedir la entrada. En estos tanatorios hay muchas salas y no sólo una sala privada. La sala es privativa. El acceso al hall no puede ser privativo más allá del derecho de admisión de la gerencia del tanatorio.

Los hijos mayores y menores de Fernando Fernández-Tapias ni se conocen

La información que ha ofrecido Joaquín Torres sobre la última voluntad de su gran amigo Fernando Fernández-Tapias es de total solvencia. La fuente más autorizada para hablar del matrimonio de Nuria y Fernando. Lo que aún no ha trascendido es el final de esta historia que ha comenzado el marido del director de televisión Raúl Prieto.

Quien conoce a Nuria, asegura que con toda seguridad lo impidió. La modelo siempre ha sido rechazada por los otros hijos de su marido hasta el punto de que los hermanos, hijos de Nuria y Fernando, nunca han sido conocidos por los otros hermanos.