Carlota Corredera vuelve a sacar su vena feminista contra Fran Rivera

La ex presentadora de Sálvame, de la que no se ha vuelto a tener noticias televisivas desde su sonora salida de Mediaset, vuelve a la palestra para defender a María Patiño.

El fin de la relación contractual de Carlota Corredera con Mediaset España señalaba el fin de una era en la que Sálvame tenía barra libre para arremeter contra todo y todos de la forma más despiadada posible y su salida fue el desencadenante de los numerosos despidos que han fulminado al elenco de personajes que un día se creyeron invencibles.

No es habitual desde entonces tener noticias de la que fuera directora y más tarde presentadora del espacio líder de Telecinco y Carlota Corredera no acostumbra a pronunciarse sobre lo que sucede en la que fue su casa cerca de 20 años. La comunicadora se encuentra centrada ahora en Superlativas, un videopodcast disponible en Youtube y Spotify, así como en sus colaboraciones puntuales en Las tardes de RNE.

Dardos feministas

Pero este fin de semana ha sido la excepción, y lo ha hecho como respuesta al que un día la hiciera llorar en su programa, allá por febrero de 2019, día en el que Fran Rivera intervenía en Sálvame arremetiendo contra un compañero del programa, Omar Suárez, al que el torero faltaba el respeto y la directora se veía obligada a pedir perdón por no haber sabido reaccionar.

Ahora, las declaraciones vertidas por Rivera en su entrevista a De Viernes, arremetiendo de nuevo contra María Patiño, han provocado que la escritora estallara en sus redes sociales. Este viernes, Rivera se apresuró a desmentir las palabras de la presentadora del formato de La Fábrica de la Tele, cuestionando su "credibilidad" como periodista: "Lo que dice es completamente falso. Fíjate, quien lo dice no tiene ninguna credibilidad", a lo que añadía "Me dejaba notitas en el limpiaparabrisas: 'Soy Patiño, quiero quedar contigo'. Y me dejaba su número de teléfono".

Carlota Corredera estalla contra Fran Rivera por su comentario sobre María Patiño: «Me dejaba notitas» https://t.co/VrQYxf0b7z — You Noticias Com (@YouNoticiasCom) December 24, 2023

Las declaraciones de Fran Rivera, que ningún colaborador de De viernes rebatió, no han gustado a la ex compañera de Sálvame, quien ha reaccionado en sus redes con un contundente mensaje: "No hay nada más peligroso para el machismo que una mujer libre. Siempre contigo, María Patiño", sentenciaba Corredera, añadiendo la etiqueta #StopSeñorosEnTV.

Leo q Fran Rivera, conocido x ser hijo/novio/marido de, torturador de animales, todólogo, facha y detractor de la prensa rosa está en un programa del corazón poniendo verde a varias mujeres. (Quién iba a suponer q fuera machirulo 🤔) ¿Está aportando pruebas de lo que dice? pic.twitter.com/UJTQGS8nzD — Animalista laspalmense 🆑✵ (@g_pacma) December 22, 2023

Un mensaje al que se ha unido también la que fuera directora del documental de Rocío Carrasco, Anaís Peces, quien exclamaba:"¡Sorpresa! El comentario machista de un señoro que intenta restar credibilidad a una gran periodista, María Patiño, por sus relaciones personales. ¡Error! Su profesionalidad no es definida por liarse o no con quien haya querido. Pero a él sí le define ese comentario misógino".