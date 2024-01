Una concursante de El Desafío se ve obligada a abandonar el programa

El programa se enfrentaba este viernes a una situación inesperada, en la que el equipo no ha podido evitar que uno de sus invitados se rompiera antes de comenzar la prueba.

La noche de los viernes Adrián Lastra, Chenoa, Marta Díaz, Mar Flores, Mario Vaquerizo, Mónica Cruz, Pablo Castellano y Pepe Navarro se enfrentan a los arriesgados retos que les presenta El Desafío en Antena 3.

Una edición más, los invitados deben someterse al veredicto del jurado, que sigue integrando Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura, quienes valoran el reto y el esfuerzo que llevan a cabo los participantes cada semana.

Una prueba de altura

Pero siempre hay algunos que lo afrontan mejor que otros y, en la nueva entrega del programa, la cantante Chenoa se vía abocada enfrentar su miedo a las alturas junto a Pablo Castellano, en un reto que obligaba a ambos a atravesar un pequeño circuito en un patín eléctrico, cuyas ruedas estaban suspendidas en el aire. La cantante, superada por la presión, confesaba antes de comenzar su incapacidad para realizarla: "Parece que he venido a contar mis traumas infantiles por los cuales todo me da miedo", explicaba durante la preparación de su reto.

Y es que, el marido de María Pombo y la artista han tenido que enfrentarse en el duelo del 'Segway Mortal', un desafío especialmente complicado para ella, que tiene pánico a las caídas. "Todo empezó porque tuve una aparatosa caída de una bicicleta", confesaba a cámara durante la previa.

El primero en superar el desafío era su compañero, que lo completaba según lo previsto, dando paso al turno de Chenoa, que se mostraba desencaja desde el principio del programa y se quebraba justo antes de afrontarla: “No puedo. Te lo juro. Es fobia. No puedo", repetía sin parar, una y otra vez.

La reacción de Chenoa obligaba al equipo de El Desafío a acudir a su lado para intentar ayudarla y poder reanudar la prueba: "Claro que puedes". "Venga, Laurita", le gritaba Mario Vaquerizo desde el otro lado del plató. "No me gusta ni caerme. Es una cosa horrible. Perdón por el tiempo", exclamaba ella, mientras sus compañeros seguían apoyando a la miembro del jurado de Tu cara me suena: "Ve despacio. Tienes capacidad para hacerlo".

Chenoa aceptaba esa segunda oportunidad tras no haber conseguido superar el primer tramo de la prueba, mientras el silencio reinaba en el plató, que solo se ha roto con los ánimos que Pablo le daba: “Vamos, Chenoa. Tú puedes”, a lo que ella respondía: "Prefiero una apnea. Os lo digo en serio. Siempre se me ve muy enterita, pero...", respondía cogiendo fuerzas, sin éxito, pues finalmente se resignaba y aceptaba la situación: "No puedo. Lo siento. Voy a desmayarme".