Dabiz Muñoz se va de la lengua con detalles del vestido que lucirá Pedroche

El chef madrileño, que presentaba recientemente en Madrid su figura de cera, habla sobre su relación con la presentadora de Password y los preparativos para su gran noche.

Cuando faltan pocas semanas para la noche más esperada del año, las cadenas de televisión ultiman los detalles que marcarán la audiencia de la gala de Nochevieja. Al igual que Antena 3, Telecinco también tiene confirmada a su pareja de presentadores para las Campanadas de fin de año, Marta Flich y Jesús Calleja.

Cristina Pedroche volverá a estar al frente de las Campanadas de Antena 3 y repetirá experiencia con Alberto Chicote, una pareja que ya ha demostrado la gran sintonía que les une y que aspira a convertirse por tercer año consecutivo en la gala más vista de la noche del 31 de diciembre.

El secreto mejor guardado

Pero sin duda, el minuto más esperado será, como cada año, el momento en el que la presentadora de Password desvela su vestido y explica el porqué de su estilismo, con el que consigue ocupar múltiples titulares durante los días posteriores a la cita navideña.

Dabiz Muñoz desvela detalles del vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas: "He visto todo, es súper potente" https://t.co/wjmBlpmGWQ pic.twitter.com/4uBx2QHwQ2 — enlinea futbol (@enlinea_futbol) November 18, 2023

Un outfit del que su marido Dabiz Muñoz ha revelado entusiasmado los primeros detalles, dejando claro que su televisiva pareja “lo va a volver a reventar”. El chef DiverXO, que ya ha podido ver el estilismo, desarrollado durante meses, ha avanzado en declaraciones para Europa Press que este año el atuendo diseñado por Josie “tiene un mensaje super bonito y super potente”.

"La verdad es que el trabajo que hacen ella y Josie durante todo el año es muy creativo. Yo creo que la gente fliparía si viese todo el trabajo que tiene detrás", explica el chef. "Lo más difícil cuando hablamos de cosas únicas y de cosas creativas es seguir haciendo cosas nuevas. Y yo creo que este año, otra vez, se han vuelto a reinventar. Lo van a volver a reventar, sin duda", concluye.

Durante la presentación, también estuvo presente Cristina Pedroche, esposa del cocinero y que también cuenta con una recreación en el museo desde el año 2019, situada al lado de la de Muñoz. La presentación contó también con la presencia el cómico Miki Nadal, que hizo una aparición sorpresa imitando el peinado y el gesto rebelde de la figura al ser desvelada por primera vez.

El madrileño tuvo palabras también sobre su paternidad. La llegada de la pequeña Laia ha supuesto un antes y un después en sus vidas. No obstante, deja claro que se siente encantadísimo con su papel de padre. “Encantado de la vida, la verdad”, admite en Europa Press. “No me puedo sentir más afortunado de tener a una persona como Cristina a mi lado. Además que es como es y me ayuda tanto en todo...”, subraya.