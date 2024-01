Gonzalo Miró se posiciona duramente sobre el polémico caso Rafa Nadal

El colaborador de las mañanas de Espejo Público dicta sentencia sobre la idealización de los ídolos y la opinión que le merece el fichaje del tenista como embajador Saudí.

El tenista español Rafa Nadal se encuentra en boca de todos en los últimos días y no es precisamente por sus triunfos deportivos. Desde que se conociese su fichaje como embajador del tenis en Arabia Saudí, la noticia ha levantado ampollas en todo el mundo, especialmente entre sus seguidores españoles.

Nadal está siendo, por primera vez en la historia, muy criticado públicamente, acusado de intentar limpiar la imagen de un régimen que no respeta los derechos humanos básicos y fundamentales. El asunto ha vuelto a generar debate en Espejo Público, donde Gonzalo Miró que no ha podido ser más claro.

Posturas enfrentadas

Y es que, el programa de Susanna Griso se hacía eco de las innumerables críticas que está recibiendo el deportista por vincular sus empresas a uno de los países que más degrada los derechos humanos. "Uno de los mejores deportistas de la historia de España está recibiendo críticas como nunca antes había recibido. Se le acusa de blanquear un régimen que no respeta los derechos fundamentales", anunciaba Miquel Valls antes de dar paso a un vídeo.



"A Nadal se le acusa de blanquear un régimen que no respeta los derechos fundamentales. El régimen se ha propuesto lavar su imagen y quiere hacerlo a través del deporte. Su último gran fichaje ha sido Rafa Nadal como embajador del tenis de ese país. Las redes sociales se le han echado encima, aunque también hay quien le defiende", exponía el programa en un vídeo.

“A ver, a mi Nadal me parece el mejor deportista de la historia de este país, esto por delante”, comenzaba argumentando el colaborador, "Dicho esto, creo que muchas veces tenemos idealizados a nuestros héroes, en general, ya sean políticos, artistas, actores, deportistas, ... A veces se espera, y creo que con Nadal ocurre, que se comporten de determinada manera. Luego, si no ocurre, produce decepciones. En este caso solo puedo decir que me decepciona. Él está en su derecho de hacerlo, por supuesto, puede hacer lo que le dé la gana. Pero a mí particularmente me decepciona".

Un argumento que rebatía de inmediato su compañera, la periodista Mariló Montero, quien defendía la libertad de Rafa Nadal para hacer negocios donde considere, como ya han hecho antes españoles como la actriz Penélope Cruz con la compañía aérea Emirates.