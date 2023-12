Las palabras de Beatriz Cortázar que levantan ampollas entre los ex Telecinco

El 2023 se ha convertido en un baile de cambios en los castings televisivos, en los que conocidos nombres de Mediaset han dado un giro muy cuestionado a sus carreras profesionales.

La periodista Beatriz Cortázar, colaboradora habitual de Y ahora Sonsoles, ha abierto la caja de los truenos durante su última intervención en la tertulia de Jiménez Losantos en esRadio. La polémica saltaba al comentar los fichajes que está llevando a cabo TVE, con los que la cadena pública está recibiendo numerosas críticas porque en determinados programas se está fichando a personas del "clan de Rocío Carrasco".

Cortázar no sólo suscribió estas palabras, sino que además exponía su teoría sobre la supuesta estrategia de la cadena pública, al favorecer al círculo más cercano de Carrasco, gracias a una especie de favoritismo por parte de Pedro Sánchez.

Una opinión que ha incendiado las redes

La periodista se ha mostrado muy crítica con la supuesta estrategia, de la que ha afirmado: "Estos días que se habla tanto de la Jurado en La 1, qué casualidad que Pedro Sánchez sea tan amigo de todos, y todos estén en La 1. No hay que ser muy inteligente", sentenciaba la tertuliana en su emisora de cabecera.

Y es que Rocío Carrasco ha hecho varias colaboraciones con TVE en los últimos meses y, de hecho, se ha revelado como uno de los grandes fichajes del inminente estreno de Bake Off: famosos al horno, programa en el que intervendrá también Terelu Campos, íntima de la ex de Antonio David Flores.



Ante esto, Paloma Barrientos respondía que "no es entendible que algo así se haga en la televisión pública". Sin embargo, Beatriz Cortázar se mantenía firme en su postura: "En esta televisión sí porque son todos de la misma pandilla", defendía, recordando que Pedro Sánchez llamó a Rocío Carrasco cuando se emitió su docuserie.

Las palabras de la periodista han despertado la ira de uno de los miembros del círculo Carrasco, María Patiño, una de sus más firmes defensoras junto a Carlota Corredera desde que se convirtiera en compañera de Telecinco. La ex presentadora de Sálvame Deluxe, que ya está oficialmente lejos de los proyectos de Mediaset tras ser apartada también de Socialité, no ha tardado en responder en sus redes sociales.

"Decido escuchar la radio y sorpresa: Beatriz Cortázar afirma que todos los fichajes de La 1 pertenecen a un mismo grupo… ¿político?”, ha escrito en la red social X, antes Twitter. "La libertad tiene doble vara de medir. Nos vemos en la autopista", expresaba Patiño.