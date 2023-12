La triste despedida de Lara Álvarez que enciende las alarmas de Telecinco

La presentadora de “A tu bola” despide el año con un nuevo descalabro para Mediaset, que se queda lejos de conseguir el objetivo deseado para el prime time de los sábados.

Mediaset despide el año sin superar el descalabro que le ha acompañado durante todo el 2023. Los cambios en la directiva del grupo y el fracaso de sus nuevas estrategias, le dejan en una situación crítica de cara al nuevo año.

Muchos han sido los intentos de la cadena de Fuencarral por recuperar el favor del público que le ha ido abandonando a lo largo del año, regalando a su mayor rival, Antena 3, el liderazgo del prime time en diferentes espacios de la semana. La cancelación de Sálvame en junio del 2023 y el cese definitivo de su relación con La Fábrica de la Tele, no han sido más que gotas de agua que han ido sumando al vaso de la desesperación de la "cúpula".

Los clásicos ya no funcionan

Telecinco ha puesto sus energías en diferentes proyectos que no han logrado despertar el interés de la audiencia, a pesar de poner el foco en rostros veteranos que antes eran garantía de éxito. El más sonado, el traslado de Ana Rosa Quintana a las tardes para intentar hacer sombra a Sonsoles Ónega en Antena 3, cosa que aún no ha logrado, a pesar de los tímidos resultados que TardeAR ha conseguido de forma puntual.

Otro que ha despertado mucha polémica ha sido el caso de Lara Álvarez, tras su salida de Supervivientes, que, según ella, se produjo por necesidad vital: "Creo en firmemente en la evolución, trabajo en la evolución, esos son los motivos reales, no hay más. Hay ciclos de la vida que se completan y hay que seguir adelante con ilusión y nuevas expectativas", explicaba recientemente en sus redes.

'Padre no hay más que uno 2',logra un enorme 15,3% de cuota de pantalla, por el contrario TELECINCO pincha con A tu Bola con escaso 6,6% de share y 700.000 espectadores ayer frente a la telehttps://t.co/NPmLN6D5Hd#quizshows #ATubola #films #siguemeytesigo #television #xmastime — 🎄 Jesus Cardiel Simón 🎁 (Xmas edition🎄) (@JesusCardiel_) December 31, 2023

Una decisión que le ha llevado a estar fuera de escena durante meses hasta lograr encajar en dos proyectos que han resultado fallidos: Me resbala y A tu bola.Y es que el último se despide por la puerta de atrás en Telecinco tras su estrepitoso fracaso de audiencia. El programa de canicas presentado por Lara Álvarez y Florentino Fernández anotaba el pasado sábado un escaso 6,6% de share y cerca de 700.000 espectadores. Una cifra que no logró acercarse a La 1, que se mantuvo como segunda opción con la película Chef, logrando un 9,6% de cuota, y muy lejos de Padre no hay más que uno 2, la propuesta de Santiago Segura, que alcanzó un 13,2%.

A pesar de los últimos tropiezos, Álvarez continúa siendo una figura clave en Telecinco, como lo demuestra su reciente renovación de contrato, y, de cara a 2024 ya tiene nuevo proyecto en la cadena: será la presentadora de La mejor generación, un nuevo talent show musical producido por Gestmusic, conocidos por su éxito con Operación Triunfo.